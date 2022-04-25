РФ не отказалась от планов применить химическое оружие в Азовстали — украинская разведка 25 апреля, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 21 апреля 2022 года (Фото:Reuters/Александр Ермоченко)

Россия может применить химическое оружие против гражданских и военных находящихся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Согласно последним данным украинской разведки, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое «выкуривание» украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

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Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами — носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российским подразделениям «Войск радиационной, химической и биологической защиты» будут применяться аэрозоли с химическим оружием.



Отмечается, что слова российского диктатора Владимира Путина в опубликованном СМИ видео фрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста.

«Фразу о „занятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела“ следует воспринимать именно в контексте — не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности после применения химического оружия», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия являются:

— «работа на опережение» — распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия.

— подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (балонов) с боевыми ядовитыми веществами.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.



21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для плена военным, делая вид, что это одно и то же.

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