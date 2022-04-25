Россия пытается скрыть от своего населения масштабы потерь в войне против Украины — Минобороны Британии
Россия пытается скрыть масштабы потерь в Украине (Фото:Генштаб)
По информации Министерства обороны Великобритании, Минобороны РФ предложило, чтобы компенсационные выплаты семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками.
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Как отмечают в ведомстве, это решение отражает желание скрыть от местного населения истинные масштабы потерь России в войне против Украины.
В Минобороны добавили, что Россия добилась незначительных успехов в некоторых областях с тех пор, как сосредоточила свое внимание на полной оккупации Донбасса, однако без значительного прорыва в условиях недостаточного боевого и тылового обеспечения.
Решение России осадить, а не атаковать мариупольский сталелитейный завод Азовсталь, означает, что многие российские подразделения остаются в городе и не могут быть передислоцированы.
«Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность», — добавили в ведомстве.
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