Анализ ситуации на фронтах. Сколько противотанкового оружия у Украины и когда у РФ закончатся ракеты — военный обозреватель 25 апреля, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные наносят огненное поражение по скоплению российских оккупационных войск в районе Балаклеи и Изюма (Фото:Serhii Nuzhnenko/Radio Svoboda)

Армия РФ продолжает наступление на востоке Украины. Но Донбассом их планы не ограничиваются: оккупанты хотят установить контроль над югом Украины, что даст России «еще один выход в непризнанное Приднестровье».

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Может ли Украина остановить российские танки и какой запас ракет остался у россиян, Радио НВ выясняло у военного обозревателя Дениса Поповича.

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Денис Попович военный эксперт, журналист

— Хотел бы вас как гражданина Украины поздравить с восхождением «благодатного огня» на Брянщине. Два масштабных пожара возникли в области России, граничащей с Украиной. Насколько столь радостные для нас события могут сдержать наступление оккупантов? Пожар может повлиять на поставке того же топлива?

— Может, но это зависит от того, насколько серьезны повреждения, насколько много топлива было уничтожено и насколько эта нефтебаза была значимой именно для российской армии. Но такие события, конечно, влияют на поставку горюче-смазочных материалов для армии.

— На восточном фронте особых сдвигов я не заметил, но там очень и очень горячо. Как бы вы охарактеризовали положение?

— Очень горячо, очень шумно, слишком много выстрелов, очень много взрывов. [До сих пор] российская армия пытается продвинуться на определенных участках, но особых [результатов у них], к счастью для нас, пока нет. Надеемся на то, что в дальнейшем ситуация будет меняться только в нашу сторону, что мы наконец-то перейдем к контрнаступлению. Такую надежду дает нам поставка оружия из западных стран, в частности артиллерийского.

— Артиллерия — это техника, которой нужно сначала овладевать? Сколько времени нужно для начала применения, например, британских гаубиц?

— Во-первых, сейчас идет обучение украинских специалистов в Британии по поводу освоения новой техники. Но это артиллерия: принцип действия мало чем отличается от той артиллерии, которая есть у нас сейчас, советского образца. Поэтому [нужно] не очень много времени [на овладение] — неделю, думаю, что не больше.

— Насколько активно поставляют Украине Джавелины или Свичблейды? Видел заявление о 10 противотанковых средствах на один российский танк. Этого достаточно?

— Эти заявления о 10 против одного не вчерашние, еще в марте их слышали.

Их больше, чем достаточно для того, чтобы насытить противотанковую оборону, чтобы российские танки не прошли. По опыту прошлых войн это, возможно, самая большая концентрация противотанковых средств на поле боя.

— Уже почти два месяца в полном окружении Мариуполь, бои все еще продолжаются, защитники Мариуполя все еще держатся, хотя и только на Азовстали. Президент Владимир Зеленский заверил, что представители командования поддерживают связь с защитниками. Что и как там происходит?

— Это такая уже очень длинная сага — Оборона Мариуполя, которая сейчас ограничена Азовсталью. Ситуация, прежде всего, сложная для мирных жителей, которые сейчас там оказались. Говорили, что там осталось очень мало запасов питьевой воды. Надо надеяться, что их наконец-то оттуда выведут. Я так понимаю, главный конфликт в том, что мы хотим выводить их в Запорожскую область, а россияне хотят выводить их в Россию, в Крым или в «ДНР». В этом главное противоречие.

Сколько может выдержать оборона Азовстали и Мариуполя? Это зависит от того, сколько там осталось запасов для военной составляющей. А на этот вопрос нет однозначного ответа.

— Южный фронт. Новые обстрелы Одессы, воздушные тревоги, которые были почти по всем областям Украины этой ночью и ранним утром. Это значит, что запас ракет у россиян все еще не иссякнет?

— Зеленский в субботу говорил, что он понемногу иссякает, но достоверной информации о том, сколько ракет у них сейчас и сколько было, у нас нет.

Эти воздушные тревоги и трагическая история обстрела Одесской области — это продолжение заявлений по контролю над югом. Русской армии ставят задачу [захватить] не только Донбасс, но и сухопутный коридор в Крым и соединение с Приднестровьем. Усиление обстрелов на Юге (и в Херсонской, и в Николаевской областях) следует рассматривать именно в этом измерении. Удастся ли это сделать — это уже другой вопрос, но нужно рассматривать именно так.

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