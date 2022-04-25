Оккупанты пытаются достать ракеты с затонувшей Москвы с помощью 100-летнего корабля — Bild 25 апреля, 06:40 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва до того, как пошел ко дну (Фото:. REUTERS/Alexey Pavlishak/File Photo)

На месте, где затонул российский крейсер Москва, работает специальный спасательный корабль Коммуна. РФ пытается достать с затонувшего крейсера противокорабельные и зенитные ракеты.

Об этом пишет Bild.



«Россия пытается извлечь с затонувшего крейсера Москва противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за размеров Москвы (187 метров в длину) Коммуне, которой уже 110 лет, вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Судно Коммуна было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших кораблей в вооружении российского ВМФ и всего мира в целом.

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13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточнив подробности.

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