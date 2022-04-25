Масштабные пожары в Брянске: кроме нефтебазы горят объекты на территории воинской части — CIT
Основатель Conflict Intelligence Team сообщил, что в Брянске также горят объекты на территории военной части (Фото:Berezoview/Telegram)
По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе Брянск также возникли пожары на территории воинской части.
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Об этом сообщил основатель CIT Руслан Левиев, основываясь на данные геопозиций, которые отмечают местные жители.
«Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят: наливной пункт Транснефтепродукт, в/ч 55443−90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего)», — написал он в Twitter.
В ночь на 25 марта стало известно, что в Брянске загорелась нефтебаза.
В соцсетях сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».
Российские СМИ сообщали, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.
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