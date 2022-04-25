Масштабные пожары в Брянске: кроме нефтебазы горят объекты на территории воинской части — CIT

25 апреля, 13:28
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Основатель Conflict Intelligence Team сообщил, что в Брянске также горят объекты на территории военной части (Фото:Berezoview/Telegram)

Основатель Conflict Intelligence Team сообщил, что в Брянске также горят объекты на территории военной части (Фото:Berezoview/Telegram)

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По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе Брянск также возникли пожары на территории воинской части.

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Об этом сообщил основатель CIT Руслан Левиев, основываясь на данные геопозиций, которые отмечают местные жители.

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«Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят: наливной пункт Транснефтепродукт, в/ч 55443−90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего)», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1518484667468591104

В ночь на 25 марта стало известно, что в Брянске загорелась нефтебаза.

В соцсетях сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».

https://www.youtube.com/embed/yt3L5_InjOE

Российские СМИ сообщали, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

https://twitter.com/RALee85/status/1518489757189296128
https://twitter.com/RALee85/status/1518490755467288576
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Военная часть Брянск Пожар Нефтебаза Война России против Украины

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