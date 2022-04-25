Генштаб рассказал, где российские оккупанты понесли наибольшие потери на Пасху 25 апреля, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Наибольшие потери оккупанты понесли на Северодонецком направлении (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки наибольшие потери российские оккупанты понесли на Северодонецком направлении.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

По данным украинских военных, на этом направлении действовала 30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ.

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Общие боевые потери России на войне с Украиной по состоянию на 25 апреля составили:

Личный состав — 21900

Танки — 884

Боевые бронированные машины — 2258

Артиллерийские системы — 411

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 149

РСЗО) — 149 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 69

ПВО) — 69 Самолеты — 181

Вертолеты — 154

Автомобильная техника — 1566

Корабли /катера — 8

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 201

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 201 Специальная техника — 28

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4

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