Генштаб рассказал, где российские оккупанты понесли наибольшие потери на Пасху

25 апреля, 12:02
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Наибольшие потери оккупанты понесли на Северодонецком направлении (Фото:Генштаб)

Наибольшие потери оккупанты понесли на Северодонецком направлении (Фото:Генштаб)

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За минувшие сутки наибольшие потери российские оккупанты понесли на Северодонецком направлении.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

По данным украинских военных, на этом направлении действовала 30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ.

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Общие боевые потери России на войне с Украиной по состоянию на 25 апреля составили:

  • Личный состав — 21900
  • Танки — 884
  • Боевые бронированные машины — 2258
  • Артиллерийские системы — 411
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 149
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 69
  • Самолеты — 181
  • Вертолеты — 154
  • Автомобильная техника — 1566
  • Корабли /катера — 8
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 76
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 201
  • Специальная техника — 28
  • Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов (ОТРК/ТРК) — 4
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302413012071784
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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