Генштаб рассказал, где российские оккупанты понесли наибольшие потери на Пасху
Наибольшие потери оккупанты понесли на Северодонецком направлении (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки наибольшие потери российские оккупанты понесли на Северодонецком направлении.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
Об этом сообщает Генштаб.
По данным украинских военных, на этом направлении действовала 30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ.
Общие боевые потери России на войне с Украиной по состоянию на 25 апреля составили:
- Личный состав — 21900
- Танки — 884
- Боевые бронированные машины — 2258
- Артиллерийские системы — 411
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 149
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 69
- Самолеты — 181
- Вертолеты — 154
- Автомобильная техника — 1566
- Корабли /катера — 8
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 76
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 201
- Специальная техника — 28
- Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов (ОТРК/ТРК) — 4
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