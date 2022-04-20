Переговоры в Стамбуле: Подоляк заявил, что Россия высказала встречные позиции на предложения Украины 20 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Подоляк уточнил, что Украина будет изучать ответ России (Фото:ОПУ)

Украина получила от России встречные позиции по договору, который был предложен Киевом на переговорах о прекращении полномасштабного вторжения РФ в Стамбуле.

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Об этом в комментарии НВ сообщил советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа и Москва ждет реакции.

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«Что касается собственно переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции», — отметил Подоляк.

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Он добавил, что дальше украинская сторона будет «изучать, сравнивать и делать выводы».

«В том числе, политико-юридического характера», — резюмировал Подоляк.

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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