Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки на востоке, чтобы завершить войну с Россией 17 апреля, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки на востоке страны, чтобы прекратить начатую Россией войну.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

Президент подчеркнул, что готов к дипломатическому диалогу с Россией, чтобы попытаться прекратить войну, но агрессия России против украинцев усложняет этот процесс.

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«Как я уже говорил, какова цена всего этого? Это люди. Многие люди, которых убили. И кто в итоге за все это платит? Это Украина. Только мы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что переговоры между Украиной и Россией не должны основываться только на ультимативных требованиях Кремля.

«Поэтому для нас это действительно большая цена. Если будет возможность говорить, то мы будем говорить. Но говорить только на условиях российских ультиматумов? Тогда это вопрос об отношении к нам, а не о том, будет ли диалог хорошим или плохим. Такой диалог невозможен», — сказал президент.



Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. С течением времени позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась и переговоры вышли в более конструктивное русло.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украинская сторона стремится в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии, от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры по этому поводу между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время, вопросы оккупированных Россией территорий остаются не определенными. Россия против обсуждения оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет, и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время, вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, которые якобы захотели отделиться от Украины, будут решать непосредственно Путин и Зеленский в рамках возможной встречи. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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