Переговоры, Крым и позиция Путина 31 марта, 11:50 Цей матеріал також доступний українською

Для Путина Крым — это базис, на котором выстроен весь современный российский режим. Именно оккупация и аннексия Крыма позволила «вернуть в небеса» путинский рейтинг

Один из участников украинской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Подоляк называет предложение «прямых двусторонних переговоров по крымской проблематике и фиксации нынешнего положения на 15 лет» «революционным предложением». Чиновник усматривает революционность в возвращении темы Крыма в переговорную повестку, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

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Эта позиция, разумеется, не каждым будет воспринята положительно. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров требует не предать Украину и выражает уверенность, что украинские Вооруженные силы и украинская политическая нация не позволят никому поступиться даже метром украинской территории, тем более Крымом и Донбассом.

Позиции Подоляка и Чубарова, как видим, отличаются кардинально. Но это — позиции украинских граждан, каждый из которых заинтересован в победе в войне, начатой Российской Федерацией против Украины. Однако есть еще одна позиция, без которой не удастся обсудить ни одно «революционное предложение» на переговорах — позиция президента России Владимира Путина.

Для Путина Крым — это, уверен, базис, на котором выстроен весь современный российский режим. Именно оккупация и аннексия Крыма позволила «вернуть в небеса» путинский рейтинг, окончательно покончить даже с декоративной многопартийностью — все партии Государственной Думы проголосовали за аннексию Крыма. Да что там, с многопартийностью, даже с многоголосием в политике — единственному депутату Госдумы, проголосовавшему против аннексии, Илье Пономареву, пришлось в буквальном смысле слова бежать из страны.

Именно аннексия Крыма окончательно превратила информацию в пропаганду

Именно аннексия Крыма окончательно превратила информацию в пропаганду — российские телеканалы с момента оккупации больше так и не приходили в сознание. Именно аннексия Крыма окончательно превратила патриарха Кирилла в сотрудника президентской администрации. После нескольких недель колебаний патриарх поддержал «Крымнаш» и уже больше никогда не пытался хотя бы воздерживаться от поддержки даже тех путинских решений, которые создавали пропасть между ним и его паствой в Украине — все завершилось благословением войны в 2022 году.

Именно поэтому Путин, уверен, никогда не согласится ни с одним предложением, которое будет даже условно подразумевать, что он может усомниться в российской принадлежности Крыма. Подобные сомнения — это прямая дорога к краху системы, выстроенной Путиным. Именно поэтому среди условий, которые выдвигала российская делегация на переговорах в Беловежской пуще, — согласие Украины с российским статусом Крыма. И мы еще не знаем, отказался ли Путин от этого ультиматума.

Поэтому компромисс между Россией и Украиной — если сейчас вообще можно говорить о каких-то компромиссах — вовсе не «революционное предложение и вовсе не ультиматум о признании российского статуса Крыма. Думаю, компромисс — это то, что Крым останется за скобками переговорного процесса: Россия не настаивает на том, что Украина должна признать его российский статус, а Украина не изменяет своей Конституции и сохраняет в ней и Крым, и Севастополь.

Понятно, что каждому, кто мечтает о восстановлении территориальной целостности Украины, слышать это больно — но, похоже, это именно та реальность, в которой живет Украина. Живет вовсе не второй месяц, живет уже восемь лет. С 2014 года мне неоднократно приходилось утверждать, что главный вызов для Украины — это вовсе не решить вопрос о том, как возвратить территории, оккупированные Россией, а в том, как не потерять новые территории и вообще сохраниться как государство на политической карте мира.

Для большинства моих соотечественников — и политиков в том числе — существовала совершенно другая повестка дня. Мы всерьез дискутировали о том, что же будет, если выполнить Минские соглашения, многие, в том числе, разумные и рассудительные политики и эксперты утверждали, что Путин хочет «впихнуть» оккупированные территории Донбасса в Украину и тем самым остановить процесс европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.

Саммит «Крымской платформы», который удалось провести в 30-ю годовщину независимости нашей страны, воспринимался как одно из самых важных дипломатических достижений последних лет — мы вернули Крым в международную повестку! У Путина, тем временем, похоже, была совершенно другая повестка. Как выглядит, российский президент готовился к оккупации Украины, свержению ее власти, созданию на ее территории новых «народных республик», которые потом можно будет присоединить к России.

И вот 24 февраля 2022 года эти планы начали осуществляться — и вся наша предыдущая повестка дня оказалась опровергнута самой жизнью. Но мы, украинцы, все еще продолжаем за нее цепляться. Цепляться даже в ситуации, когда только мужество украинских воинов и международная поддержка позволяют нам надеяться, что в ходе этой войны не будут утрачены новые украинские регионы, что захватчика удастся принудить покинуть оккупированные города.

Означает ли все это, что я не верю в возвращение Крыма? И Донбасса? Нет, как раз напротив. Я совершенно уверен, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. Я не сомневаюсь, что сохранение Украины как государства и международные санкции против России приведут к краху агрессивного режима и к отказу новых российских властей от политики захвата чужих территорий. Если россияне захотят вернуться в цивилизованный мир, им придется отказаться не только от Путина. Им придется отказаться еще и от Крыма.

От украинцев — если только они действительно хотят жить в целостной стране — требуется, уверен, главное: защитить украинскую государственность и не дать Путину вновь стать признанным международным игроком.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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