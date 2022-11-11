Топ-генерал США Милли призывает к переговорам Украины с Россией, советники Байдена против — NYT 11 ноября, 05:17 Генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В правительстве США возникли разногласия по поводу того, «следует ли оказывать давление на Украину» для дипломатических переговоров об окончании развязанной Россией полномасштабной войны, — об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.

По данным NYT, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время закрытых совещаний сказал, что защитники Украины на поле боя «добились примерно столько, сколько могли разумно ожидать до наступления зимы», и поэтому должны попытаться «закрепить достижения за столом переговоров».



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Как пишет газета, другие высокопоставленные чиновники не поддержали эту идею, заявив, что ни одна из сторон не готова к серьезным переговорам, а любая пауза в боевых действий только позволит российскому диктатору Путину перегруппировать силы.

По словам источников NYT, генерал Милли утверждал, что в холодные месяцы боевые действия могут ослабнуть, и шансов на фундаментальные изменения на фронте будет меньше, что открывает возможность переговоров. Он считает, что, «возможно, Украине и ее союзникам пора начать работать над политическим решениям, так как военное решение в ближайшем будущем может оказаться недостижимым». Милли, как сообщается, приводил в пример Первую мировую войну, когда стороны в течение многих лет вели окопную войну с небольшим изменением территории, но с большим количеством жертв.

Точку зрения Милли не разделяют ни советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, ни сам Байден, сказали источники газеты. По мнению Салливана, если бы США начали подталкивать к переговорам, Путин бы получил сигнал, что «все, что ему нужно сделать — это немного затянуть войну, и в итоге американцы сделают все за него», утверждают собеседники издания.

Советники Байдена считают, что война, вероятно, в конечном итоге завершится путем переговоров, но пришли к выводу, что момент еще не наступил, а США не должны видеть как сторону, которая оказывает давление на Украину на фоне ее успехов на поле боя, сообщает NYT.



Салливан в четверг заявил журналистам, что США не оказывают никакого давления на Украину. Сам президент США также сказал журналистам, что все решения зависят от украинцев, и никто не обсуждает Украину без ее участия: «Я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что делать».

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что администрация Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский подчеркивал, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора. 7 ноября глава украинского государства сказал, что среди условий начала переговоров с Россией — восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков и наказание каждого военного преступника.