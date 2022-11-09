Россия впервые заговорила на языке компромиссов. Чего хочет Путин 9 ноября, 11:26

Теперь Россия под ударами украинской армии вынуждена искать новые слова

Впервые в войне Россия заговорила на языке компромиссов. Впервые Россия отказалась от ультиматумов.

Россия хочет переговоров и убрала те свои требования, о которых заявил Путин 24 февраля, и ради которых развязал кровавую войну. Именно то, что Россия отреклась от своих требований, провозглашенных как повод для начала войны, показывает, что после провала российской армии в Украине провалилась вся политика Путина.

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Конечно, это только слова. Конечно, покорные массы россиян никак не возмутятся, что их втянули в войну с целями, которые сейчас просто отвергнуты. Бездумная масса россиян будет продолжать выполнять любые команды Путина, чтобы он не приказал.

И потому страшная война будет продолжаться.

Россия хочет переговорами выиграть время.

Во-первых, Путину необходима пауза для попытки повлиять на позицию США после выборов в Конгрессе. Санкции, разрыв с Западом и подрыв газопроводов ужасно ударили по России, Путину необходимо приложить дипломатические усилия, чтобы хотя бы остановить углубление разрыва.

Путину необходима пауза для попытки повлиять на позицию США

Во-вторых, Путину необходимо приостановить активные боевые действия на фронте, чтобы любой ценой удержать или выиграть время для усиления обороны вокруг Херсона.

Также необходимо время, чтобы реорганизовать свои войска, развернуть стратегическую оборону на всем фронте, подготовить масштабные наступательные операции, к которым российская армия в данный момент не готова.

Но на фронте условий для приостановки боевых действий не существует. Нет таких рубежей, чтобы война остановилась. Войну можно остановить только если освободить оккупированное.

Весь мир уважает великий подвиг украинских воинов.

Теперь Россия под ударами украинской армии вынуждена искать новые слова.

Текст опубликован с разрешения автора

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