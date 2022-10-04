Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ 4 октября, 11:53 Зеленский подписал указ, который делает невозможным переговоры с российским диктатором Путиным (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Соответствующий указ был подписан 30 сентября.

В нем говорится, что СНБО решил констатировать невозможность проведения переговоров с Путиным.

Также решением ведомства одобрен текст обращения Зеленского, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Организации Североатлантического договора.

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Кабмину поручается предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ.

Необходимо также усилить военную поддержку Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействовать развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличить масштабы и объемы индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.

«В условиях эскалации со стороны Российской Федерации Кабинета Министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», — говорится в решении СНБО.

Верховной Раде рекомендовано принять законопроекты о санкционном реагировании на полномасштабное вторжение РФ в Украину и эскалацию войны.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В своей речи по итогам заседания СНБО украинский президент добавил, что переговоры с Путиным невозможны и что Украина готова к диалогу с Россией, но «уже с другим президентом».

1 октября СНБО ввел санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, среди них родня Путина.