«Генерал Зима». Украинцам в холода будет тяжело, но российской армии еще труднее — эксперт 4 ноября, 06:19 Во время морозов украинская армия потеряет преимущество — возможность проводить быстрые танковые наступления (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В холодный сезон события на войне России против Украины замедлятся, впрочем, захватнической армии, которая не славится эффективностью тылового обеспечения, придется очень непросто в борьбе с непогодой и мотивированными ВСУ. Об этом в своей колонке написал преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж.



По его мнению, приближение зимы побудило Россию провести стратегическую кампанию бомбардировок, направленную против электроснабжения Украины, чтобы подорвать волю украинского населения к сопротивлению. Этой цели добиться не удалось: друзья автора убеждают, что, несмотря на отключения света, люди в Киеве полны несокрушимой решимости.

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«Мирным жителям Украины очень тяжело будет пережить грядущую долгую зиму. Однако еще сложнее придется войскам противника, — заметил Ледвидж. — НАТО уже несколько месяцев планирует обеспечить максимальное оснащение своих украинских союзников. Канада вступает в игру почти с полумиллионом комплектов зимнего снаряжения, взятых из современных и эффективных военных запасов. Другие страны, среди которых США и Эстония, последовали этому примеру. Тем временем армии, не славящейся техническим обслуживанием или эффективностью тылового обеспечения, но по праву известной своей коррумпированностью — ВС РФ, в том числе и недавно призванным солдатам, прошедшим двух- или трехнедельную подготовку, придется искать способы справиться с непогодой».

Мотивация Вооруженных Сил Украины сейчас не меньше, чем в прошлую зиму, когда произошло полномасштабное вторжение РФ, пишет эксперт. Сейчас украинцы могут рассчитывать на преимущество в точной артиллерии, вероятно, в танках и, конечно же, в лидерском моральном духе и обученности.

Но в любом случае темп боевых действий замедлится, полагает Ледвидж. Причина — падение температурных показателей ниже нулевой отметки.

"Даже с наилучшим оборудованием зимние полевые условия в Центральной и Восточной Европе изнурительны. Попытки обслуживать или ремонтировать неповоротливые транспортные средства, чистить винтовки и просто стоять в карауле с замерзшими руками становятся все более тяжелыми. Траншеи нужны сейчас так же, как и в 1914 или 1941 году, для защиты войск от артиллерийского и автоматического огня — и копать их довольно сложно, даже не имея дела с мерзлой землей», — написал преподаватель военной стратегии.

В морозную погоду все действия занимают больше времени, в частности, подвоз боеприпасов и продовольствия на передовую. С приходом «генерала Зимы» быстроходная танковая война становится гораздо более сложной задачей, а именно эта тактика до сих пор приносила успех украинцам, отметил Ледвидж.