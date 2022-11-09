Зеленский смягчил свою позицию по переговорам с Россией после подталкиваний администрации Байдена — Politico 9 ноября, 10:26 СМИ считают, что Зеленский смягчил позицию по переговорам, так как не упомянул о необходимости ухода диктатора Путина (Фото:Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил свою позицию касательно переговоров с Россией после подталкиваний администрации президента США Джо Байдена, пишет Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, речь идет о том, что украинский лидер не упомянул о необходимости смены российского диктатора Владимира Путина для возобновления переговоров, перечисляя пять условий для этого. При этом журналисты не уточняют, что в Украине невозможность переговоров с Путиным закреплена решением Совета нацбезопасности и обороны.

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Собеседники издания, говоря о смягчении позиции Зеленского, отмечают, что это произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, включая личный визит советника по нацбезопасности Байдена Джейка Салливана к Зеленскому.

Американские чиновники не говорили напрямую украинскому президенту и его помощникам в Украине изменить свою позицию, но передали, что «Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну разумным и мирным путем».

Высокопоставленный представитель администрации Байдена пояснил это надеждой на то, что это подтвердит всему миру желание Украины разрешить конфликт.

«Это не означает, что они должны сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны продемонстрировать готовность к разрешению конфликта, потому что никто не хочет окончания этого конфликта больше, чем Украина», — отметил он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.