Прогноз на зиму. Три наиболее вероятных сценария того, что будет со страной к весне 2023-го, — анализ экспертов 25 октября, 11:30 Эксклюзив НВ Пережить зиму: эксперты рассказали, что ждет Украину ближайшие зимние месяцы (Фото:Коллаж НВ)

НВ опросил пятерых экспертов из разных сфер, чтобы понять, станет ли эта зима одной из самых тяжелых в современной истории Украины и чего от нее ждать.

Надвигающаяся зима станет тяжелейшим испытанием для всего Старого света — начиная от партнеров по проукраинской коалиции в ЕС до самой Украины. Об этом уже неоднократно предупреждали представители ЕС, США, да и официального Киева.

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НВ опросил пятерых авторитетных отечественных аналитиков — экономиста Глеба Вышлинского, бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, военного эксперта Александра Коваленко, политолога Владимира Фесенко и директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, — чтобы с их помощью составить представление о том, в каких условиях придется зимовать украинцам, и что в это время будет происходить на фронте.

В итоге редакция составила три сценария наиболее вероятного будущего.

ЗАМЕРЗШАЯ СТРАНА

Негативный сценарий, вероятность — 15%

Вариант, когда ракетные (и дроновые) удары по инфраструктуре продолжаются в течении всех зимних месяцев и значительная часть из них достигает цели.

В итоге произойдет так называемая «островизация» энергетической системы — будут разрушены узлы для транспортирования энергии от электростанций до потребителей. Страна окажется разделенной на 3−4 достаточно больших и не связанных друг с другом единой сетью региона. Они будут похожи между собой тем, что веерные отключения электричества длительностью в 6−8 часов за сутки будут происходить в каждом из них.