Администрация Байдена в частном порядке просит Украину показать открытость к переговорам с РФ — WP 6 ноября, 01:37 Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией, пишет Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.

По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы обеспечить сохранение Киевом поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются «с опасениями избирателей по растяжению войны в Украине на годы».



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«Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти», — говорится в сообщении газеты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».