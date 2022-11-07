«Совершенно ясно». Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с РФ

7 ноября, 23:57
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Российской Федерацией.

Он также добавил, что Украина продолжает информировать мир о войне, которую развязала Россия против нашей страны.

«Главное для нас — информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетической и продовольственной кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу», — отметил Зеленский.

Видео дня

Читайте также:
«Россия сегодня — это лудоман в казино». Предлагая новые «переговоры», Путин хочет отыграться — Подоляк

По его словам, каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение Устава ООН;
    • возмещение всех убытков, причиненных войной;
      • наказание каждого военного преступника;
        • гарантии, что вторжение не повторится.

          «Это совершенно ясные условия», — добавил глава государства.

          Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

          Читайте также:
          «Отправляют тысячи людей в мясорубку». Зеленский заявил, что Россия лжет другим странам о «готовности к переговорам»

          4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».

          Редактор: Евгений Василенко

          Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

          Поделиться:

          Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

          Загрузка...
          Показать ещё новости

          Про использование cookies

          Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

          Про файлы cookies
          Радіо НВ
          X