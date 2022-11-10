«Только ультиматумы». Зеленский заявил, что пока не готов вести переговоры с Россией 10 ноября, 23:54 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Он подчеркнул, что пока кроме ультиматумов ничего больше не слышал от российского диктатора Владимира Путина.

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«Помимо ультиматумов я ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации», — заявил Зеленский.

По его словам, он не захлопнул дверь для переговоров, а Украина готова говорить с РФ. Однако говорить уже с другой Россией, с тем, кто действительно готов к миру, кто готов признать, что теперь они оккупанты.

«Надо все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. А главное — справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от РФ — ни от Путина, ни от кого-то», — добавил президент.

Также представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил в четверг, 10 ноября, что США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам для установки мира в Украине.

«Мы видим со стороны Украины готовность к переговорам. Вместе с тем, мы ждем, что власти Росси подкрепят делами свои эпизодические заявления о мире в Украине», — заявил представитель Госдепартамента США.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на том, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».