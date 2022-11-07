США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и России, если ВСУ освободят Херсон — La Repubblica 7 ноября, 12:27 Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение, пишет La Repubblica.

Итальянская газета утверждает, что Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.

Издание пишет, что если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.

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По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

