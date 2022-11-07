США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и России, если ВСУ освободят Херсон — La Repubblica
Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение, пишет La Repubblica.
Итальянская газета утверждает, что Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.
Издание пишет, что если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.