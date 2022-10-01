Подоляк назвал условие для переговоров с Россией 1 октября, 15:07 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией, когда там сменится президент.

Об этом он написал в Twitter.

«Нет никакого смысла вести переговоры с „танцорами на костях“ — [российским диктатором Владимиром] Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость», — написал Подоляк.

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Он отметил, что переговоры возможны, но с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».



В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил множество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать не станет.



Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России невозможны, пока РФ возглавляет Путин.



Секретарь СНБО Алексей Данилов 1 октября сообщил, что решение об отказе Украины от переговоров с РФ, пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти, было единогласно принято на заседании СНБО.