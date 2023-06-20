Рахманин объяснил, что не так с «документом», который Путин продемонстрировал африканским лидерам 20 июня, 15:42 Путин демонстрирует африканским лидерам фейковый «договор с Украиной» (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, что не так с якобы парафированным «документом», который российский диктатор Владимир Путин показал африканским лидерам.

«Насколько я помню, эта делегация (украинская делегация, которая вела переговоры с Россией в первые недели после полномасштабного вторжения - ред.) не имела официальных полномочий и не имела права подписывать какие-либо соглашения. Это была на самом деле не делегация, а переговорная группа. То есть, у нее не было полномочий, предусмотренных законодательством, обсуждать какие-то важные вопросы, в частности вопросы, касающиеся Конституции, а статус государства — это конституционные вопросы. И поэтому даже если такой вопрос обсуждался в той или иной степени, вряд ли бы кто-то мог себе позволить взять на себя ответственность что-то подписывать», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, неизвестно, что показывал Путин — соглашение или предложение России.

«Предложение России и соглашение — это несколько разные истории. Вполне вероятно, что они предлагали нечто подобное украинским переговорщикам, мы не знаем, что там было, что обсуждалось, какая была реакция. Но в любом случае россияне могли предлагать все, что угодно», — сказал он.

Также Рахманин отметил, что Путин должен объяснить, что он понимает под парафированием, когда говорит, что руководитель украинской делегации парафировал этот документ, «потому что это абсолютно конкретный юридический термин», а также, о ком конкретно он говорит, потому что украинскую переговорную группу в разные периоды возглавляли разные люди.

«И если подпись есть, то пусть бы он эту подпись показал. Он показал первую страницу какого-то документа, а подписи украинского руководителя показано не было», — добавил нардеп.

Кроме того, он отметил, что на документе «стоит дата 12 апреля» (политолог Владимир Фесенко писал в своей колонке, что журналисты определили, что эта дата 13 или 15 апреля).

«Путин говорил о том, что это соглашение стало условием, в соответствии с которым российские войска покинули территорию Киевской, Черниговской и Сумской области. Но российские войска покинули территорию Киевской, Сумской и Черниговской областей задолго до 12 апреля», — сказал Рахманин.

Нардеп также отметил, что он уверен, что в Украине такой документ никто бы не согласился ни подписывать, ни релизовывать «ни в феврале 2022 года, ни в марте, ни в апреле, ни сейчас».

«Представить себе, что, к примеру, украинский президент, правительство, парламент или любой орган украинской власти согласился на подобное предложение — это просто фантазийная история, которая вообще даже не обсуждается», — заявил он.

17 июня 2023 года Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну. Диктатор в ответ показал документ, который обсуждала украинская сторона до отступления войск РФ из Бучи.

«Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это (документ — ред) все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?» — сказал диктатор страны-агрессора.

Путин утверждал, что в документе, который он показал и назвал «договором о нейтралитете Украины», 18 статей, и что он парафирован представителем Киева. Также президент России добавил, что к договору есть приложения. «Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава», — приводит цитату из заявления Путина по российскому агентству РБК в своей колонке политолог Владимир Фесенко.

Он также обратил внимание, что журналисты уже определили, что дата на документе — 13 или 15 апреля 2022 г. (четкость изображения не дает установить точнее), тогда как 14 апреля на сайте BBC было опубликовано интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявлял, что Буча — это закрытие возможности диалога с Россией.

Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях 29 марта 2022 года.

Сразу после этого в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

14 апреля 2022 года Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

