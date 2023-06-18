После встречи в Санкт-Петербурге. В ISW прогнозируют, как Путин использует позицию африканских лидеров 18 июня, 09:10 Президент России Владимир Путин жмет руку Рухакани Ругунде, специальному представителю президента Уганды (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин будет использовать проведенную в субботу, 17 июня, встречу с африканскими лидерами и их риторику для замедления западной помощи Украине.

Об этом говорится в сводке ISW.

Делегация семи африканских государств встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 16 июня, чтобы предложить «общий мирный план, ориентированный на восстановление международной торговли».

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На встрече с делегацией Путин заявил, что Кремль приветствует «сбалансированный» подход африканских государств к решению войны в Украине.

Президент Коморских островов и нынешний председатель Африканского союза Азали Ассумани во время встречи с Путиным использовал язык, похожий на любимую Кремлем риторику «русского мира» относительно войны в Украине, заявив, что стабильность в Восточной Европе, Африке и мире зависит от «братских отношений» между соседними славянскими «дружественными народами».

Ассумани также подчеркнул, что мир в Украине важен для обеспечения международной продовольственной и энергетической безопасности.

По мнению экспертов, комментарии Ассумани и включение в мирный план гарантий отгрузки зерна свидетельствуют о том, что государства, участвующие в этом предложении, считают преодоление экономических последствий войны в Украине своей первоочередной задачей.

«Делегация, вероятно, стремится сбалансировать Украину и Россию, чтобы сохранить давние двусторонние отношения с Россией, не связывая себя дипломатически с войной, развязанной Кремлем», — говорится в отчете.

Также аналитики добавляют, что Кремль, вероятно, воспользуется этим предложением для продвижения российских информационных операций, направленных на замедление западной помощи Украине в сфере безопасности, и не продемонстрировал никакого намерения участвовать в любом мирном процессе.

ISW уже оценивал, что Кремль регулярно сигнализирует о фальшивой готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад к уступкам и отговорить западных лидеров от дальнейшей поддержки Украины.

Кремль уже использовал такой же «расплывчатый мирный план», представленный Китаем весной 2023 года. И попытался использовать заявленную китайскую заинтересованность в переговорах по урегулированию войны в Украине для достижения желаемых более тесных связей с Китаем.

На этот раз «Кремль, вероятно, использует информационную работу с африканскими государствами, чтобы достичь усиленного двустороннего и многостороннего взаимодействия», — заключают аналитики.

Reuters со ссылкой на проект документа, который оказался в распоряжении агентства сообщал, что президенты нескольких африканских стран хотят предложить России в качестве «меры доверия» отвести часть войск из Украины в обмен на приостановление действия ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и ослабление санкций.