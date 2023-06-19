Подоляк прокомментировал демонстрацию Путиным «договора о нейтралитете Украины» 19 июня, 14:38 Путин демонстрирует африканской делегации фейковый «договор о нейтралитете Украины» (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV прокомментировал демонстрацию российским диктатором Владимиром Путиным «договора о нейтралитете Украины».

«Это не является никаким договором, там нет никаких подписей. Вообще это не имеет отношения к тем процессам, которые происходили на первом, втором, третьем и четвертом, уже стамбульском, раунде переговоров. Безусловно, это фиктивный документ, нет никакой парафированной процедуры, потому что это делается через МИД и так далее», — подчеркнул Подоляк в эфире Radio NV.

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Советник главы ОП официально заявил, что никаких договоренностей с Россией и согласованных цифр не было.

Он напомнил, что украинская сторона на момент начала переговоров настаивала на том, что Россия должна немедленно прекратить огонь и отойти на границы 24 февраля 2022 года, «но ни до каких юридических позиций мы не договорились».

Подоляк отметил, что заявление Путина, а перед этим — белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы существовании договора, который не прошел ни через какие юридические процедуры и на котором нет никаких подписей, — имеют целью «остановить Украину, которая имеет свое видение того, как будет финализирована война» и зафиксировать выгодные РФ «определенные территории, определенные линии разграничения, определенные статусы».

Советник главы ОП также заявил, что миротворческая миссия представителей африканских стран, которым Путин продемонстрировал свой фиктивный документ «не имеет никакого отношения к реальности».

Он напомнил, что россияне предлагали Украине капитуляцию.

«То есть вы должны сложить оружие, это было на первом туре, и оно потом проговаривалось, должны оставить только стрелковое оружие, очень ограниченное количество полиции как таковой, не то, что армии, а полиции. Безусловно, вы должны отказаться от всего наступательного вооружения. Но когда ты задаешь вопрос, а что такое наступательное оружие? Танк относится к наступательному оружию? Выяснилось, что российская делегация вообще не оперирует юридическими терминами. То есть невозможно было договориться с людьми о чем-то, хотя бы в качестве предварительной черновика, когда они не понимают дефиниций. Они говорят „вы должны отказаться от НАТО и стать нейтральной страной“, ты им говоришь: смотрите, у нас в Конституции (был — ред.) записан нейтральный статус, это не помешало вам напасть на нас в 2014 году», — описал советник главы ОП переговоры с Россией в начале войны.

Подоляк отметил, что разговоры с россиянами имели подготовительный характер и не привели к какому-то взаимопониманию.

«И вы фиксируете странную дату, 13 апреля, на тот момент уже переговоры невозможны были, потому что реакцию президента Украины вы видели», — заявил глава ОП, добавив, что после того, что украинцы увидели, когда РФ вышла из Киевской области, проводить со страной-агрессором какие-то переговоры было уже невозможно.

Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях 29 марта 2022 года.

Сразу после этого в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

14 апреля 2022 года Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

17 июня 2023 года Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну. Диктатор в ответ показал документ, который обсуждала украинская сторона до отступления войск РФ из Бучи.

«Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это (документ — ред) все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?» — сказал диктатор страны-агрессора.

Путин утверждал, что в документе, который он показал и назвал «договором о нейтралитете Украины», 18 статей, и что он парафирован представителем Киева. Также президент России добавил, что к договору есть приложения. «Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава», — приводит цитату из заявления Путина по российскому агентству РБК в своей колонке политолог Владимир Фесенко.

Он также обратил внимание, что журналисты уже определили, что дата на документе — 13 или 15 апреля 2022 г. (четкость изображения не дает установить точнее), тогда как 14 апреля на сайте BBC было опубликовано интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявлял, что Буча — это закрытие возможности диалога с Россией.