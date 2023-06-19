Подоляк прокомментировал демонстрацию Путиным «договора о нейтралитете Украины»

19 июня, 14:38
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Путин демонстрирует африканской делегации фейковый «договор о нейтралитете Украины» (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Путин демонстрирует африканской делегации фейковый «договор о нейтралитете Украины» (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV прокомментировал демонстрацию российским диктатором Владимиром Путиным «договора о нейтралитете Украины».

«Это не является никаким договором, там нет никаких подписей. Вообще это не имеет отношения к тем процессам, которые происходили на первом, втором, третьем и четвертом, уже стамбульском, раунде переговоров. Безусловно, это фиктивный документ, нет никакой парафированной процедуры, потому что это делается через МИД и так далее», — подчеркнул Подоляк в эфире Radio NV.

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Советник главы ОП официально заявил, что никаких договоренностей с Россией и согласованных цифр не было.

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Он напомнил, что украинская сторона на момент начала переговоров настаивала на том, что Россия должна немедленно прекратить огонь и отойти на границы 24 февраля 2022 года, «но ни до каких юридических позиций мы не договорились».

Подоляк отметил, что заявление Путина, а перед этим — белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы существовании договора, который не прошел ни через какие юридические процедуры и на котором нет никаких подписей, — имеют целью «остановить Украину, которая имеет свое видение того, как будет финализирована война» и зафиксировать выгодные РФ «определенные территории, определенные линии разграничения, определенные статусы».

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Советник главы ОП также заявил, что миротворческая миссия представителей африканских стран, которым Путин продемонстрировал свой фиктивный документ «не имеет никакого отношения к реальности».

Он напомнил, что россияне предлагали Украине капитуляцию.

«То есть вы должны сложить оружие, это было на первом туре, и оно потом проговаривалось, должны оставить только стрелковое оружие, очень ограниченное количество полиции как таковой, не то, что армии, а полиции. Безусловно, вы должны отказаться от всего наступательного вооружения. Но когда ты задаешь вопрос, а что такое наступательное оружие? Танк относится к наступательному оружию? Выяснилось, что российская делегация вообще не оперирует юридическими терминами. То есть невозможно было договориться с людьми о чем-то, хотя бы в качестве предварительной черновика, когда они не понимают дефиниций. Они говорят „вы должны отказаться от НАТО и стать нейтральной страной“, ты им говоришь: смотрите, у нас в Конституции (был — ред.) записан нейтральный статус, это не помешало вам напасть на нас в 2014 году», — описал советник главы ОП переговоры с Россией в начале войны.

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Подоляк отметил, что разговоры с россиянами имели подготовительный характер и не привели к какому-то взаимопониманию.

«И вы фиксируете странную дату, 13 апреля, на тот момент уже переговоры невозможны были, потому что реакцию президента Украины вы видели», — заявил глава ОП, добавив, что после того, что украинцы увидели, когда РФ вышла из Киевской области, проводить со страной-агрессором какие-то переговоры было уже невозможно.

Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях 29 марта 2022 года.

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Сразу после этого в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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14 апреля 2022 года Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

17 июня 2023 года Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну. Диктатор в ответ показал документ, который обсуждала украинская сторона до отступления войск РФ из Бучи.

«Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это (документ — ред) все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?» — сказал диктатор страны-агрессора.

Путин утверждал, что в документе, который он показал и назвал «договором о нейтралитете Украины», 18 статей, и что он парафирован представителем Киева. Также президент России добавил, что к договору есть приложения. «Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава», — приводит цитату из заявления Путина по российскому агентству РБК в своей колонке политолог Владимир Фесенко.

Он также обратил внимание, что журналисты уже определили, что дата на документе — 13 или 15 апреля 2022 г. (четкость изображения не дает установить точнее), тогда как 14 апреля на сайте BBC было опубликовано интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявлял, что Буча — это закрытие возможности диалога с Россией.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Переговоры с Россией Война в Украине Российско-украинская война Михаил Подоляк Война России против Украины Украино-африканские отношения радио NV

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