Несмотря на ордер на арест. В ЮАР обсуждают личное участие Путина в саммите БРИКС 17 июня, 06:56 Сирил Рамафоса на пресс-конференции в Киеве (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Власти Южной Африки обсуждают участие российского диктатора Владимира Путина в саммите БРИКС. В то же время ЮАР обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.



«Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, и я уже подчеркнул в Южной Африке и на других платформах, что мне придется принимать решение и объявлять о том, как состоится этот саммит БРИКС», — заявил президент ЮАР.

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Рамафоса также добавил, что во время визита в РФ будет двусторонняя встреча с Путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС.

Саммит БРИКС запланирован на 22−24 августа.

16 июня в Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры других африканских стран: Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

Как отмечалось, Путин перестал выезжать из России после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.