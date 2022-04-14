Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа 14 апреля, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Сан-Паулу, Бразилия, 9 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Carla Carniel)

Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович.

Проект постановления №7276 поддержали 363 нардепа. Верховная Рада призывает ООН, Европарламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительства и восемь парламентов других стран признать, что Россия совершает геноцид украинского народа, а также преступления против человечности и военные преступления на территории Украины.

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В пояснительной записке сказано, что российские оккупанты стремятся уничтожить украинский народ, убивая гражданское население и создавая условия, рассчитанные на полное или частичное уничтожение украинцев, а также силой вывозят украинских детей на территорию России или на временно оккупированные территории.

Оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях, в частности, в Буче, Бородянке, Гостомеле и Ирпене, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам, которые пользуются особой защитой (больницы, школы, детские сады).

Россияне блокируют населенные пункты и уничтожают гражданскую инфраструктуру, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, чем лишают людей доступа к базовым потребностям. На временно оккупированных территориях россияне запрещают использовать украинский язык и украинские книги, вводят обучение на русском языке и с русской идеологией, а из библиотек изымают украинскую историческую и художественную литературу, которая опровергает постулаты кремлевской пропаганды.



Всего Верховная Рада проголосовала за 22 закона и постановления, а также рассмотрела кадровые вопросы. В частности, парламент принял во втором чтении закон о запрете символики, которую используют российские оккупанты в Украине (Z и V), и о признании России государством-террористом.



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