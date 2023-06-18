Очередной бред, в котором не обошлось без Запада. Песков решил, что Россия выполнила задачу по «демилитаризации» Украины — видео 18 июня, 12:01 Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задача страны-агрессора по мифической «демилитаризации» Украины якобы уже во многом выполнена.

Об этом он сообщил в интервью RT Arabic.

«Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО, и, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — заявил Песков.

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Он сказал, что это привело к тому, что западные страны все больше «влезают» в «конфликт» и якобы становятся его стороной.

«Страны Запада, а именно Североатлантический альянс под руководством того же Вашингтона, все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой.

По словам российской шестерки, такие «действия Запада обязывают Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей на Донбассе и безопасности РФ».

Ранее российский диктатор Владимир Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречия относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.