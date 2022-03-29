Заявление агрессора. Россия решила «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях — Миноброны РФ

29 марта, 14:53
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Вид на гостиницу Украина, разрушенную в результате авиаудара РФ по Чернигову (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Вид на гостиницу Украина, разрушенную в результате авиаудара РФ по Чернигову (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Минобороны РФ утверждает, что Россия "решила кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях.

Война России против Украины — последние новости

29 марта в Турции проходят переговоры между Украиной и Россией.

Украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

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Глава переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Минобороны РФ Война России против Украины

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