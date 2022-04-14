Зеленский: Буча — это закрытие возможности диалога с Россией 14 апреля, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что зверства российских оккупантов в Мариуполе, Буче и Бородянке уменьшили возможность мирных переговоров с Россией.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

В интервью BBC глава государства рассказал, что после посещения Бучи пережил весь спектр эмоций и не чувствовал ничего, кроме ненависти к российским военным. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и вся российская армия, начиная с верхушки, являются военными преступниками, а Россия совершает в Украине геноцид.



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«Буча — это закрытие возможности диалога… Проблема не во мне. Тут речь идет о России. У них не так много шансов будет говорить с нами», — заявил президент.

Он напомнил, что в Мариуполе по вине российских оккупантов могли погибнуть десятки тысяч людей. Украина эвакуировала многих, но также многих людей силой вывезли на оккупированные территории, а потом в Россию:

«Мы знаем, что им меняли документы, некоторым давали российские паспорта. Их завозят в российскую глубинку. Кто-то попадает в лагеря, кто-то — в другие места. Что с этими людьми — никто не знает. Никто. Ни Красный Крест, никто не дает нам эту информацию…».

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не откажется от переговорного процесса с российской стороной.



12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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