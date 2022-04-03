«Не играть в нейтралитет». Несмотря на все тяжелые разговоры касательно НАТО, Альянс оказывает поддержку Украине — эксперт

3 апреля, 18:53
Цей матеріал також доступний українською
НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Заигрывания с нейтральным статусом Украины опасны и часть возможных гарантов безопасности могут не оказать никакой помощи в будущем, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Джердж, глава Общественной Лиги Украина-НАТО.

https://www.youtube.com/embed/9-P82k8u-nY

«То, что обсуждается внеблоковость сегодня – это наивная история. Мы уже прошли это. Мы были с 2010 года, когда Янукович победил, его Путин заставил принять этот нейтралитет, внеблоковость, и в Кремле тогда потирали руки, они были счастливы от этого. Они знали, что если они начнут войну против Украины в подходящий момент, то нам никто не поможет. Мы оторваны от всякой помощи», – сказал он.

Видео дня

По его словам, когда Путину стало трудно воевать с Украиной, потому что даже сейчас, несмотря на все непростые разговоры касательно НАТО — Киев получает от Альянса помощь. И за счет этого оружия и героизма украинских солдат бьем врага и защищаем нашу страну. Поэтому тактика России заключается снова в затягивании нашего государства в это «болото»: внеблоковости и отказ от какой-либо помощи. И это позволит Кремлю в будущем повторить конфликт.

Читайте также:

Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron/Reuters) Шольц в феврале предлагал Зеленскому отказаться от НАТО — WSJ

«За три дня менять концепцию по нейтралитету — давайте вступим в НАТО и тогда винить страны, почему они нас не берут, это будет наивно, это не государственная политика. Играть в нейтралитет совершенно не нужно. И гарантии безопасности от кого? Среди этих стран, которые перечисляются, что они предоставят нам их, называют Россию. Каким образом она может быть гарантом? Вот сейчас Италия согласилась на гарантии безопасности, а какую безопасность она дала нам до этого? Мы получили от Италии какое-то оружие, какую защиту по безопасности? Израиль называется, но который отказался предоставить оружие, чтобы не злить Российскую Федерацию. Какие гарантии безопасности нам могут предоставлять эти страны, которые сегодня боятся обострения отношений с Российской Федерацией и в будущем будут действовать так же», — резюмировал Джердж.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.

Также 15 марта Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку страна услышала, что нам туда не войти. Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и третьей мировой войне.

Читайте также:

Флаги Украины и НАТО (Фото:NATO) Если на референдуме украинцы поддержат движение в НАТО, будут новые переговоры с Россией — Арахамия

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Владимир Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, гарантирующий, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.


Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, отмечают представители Офиса президента.

Редактор: Алексей Супрун

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия НАТО Украина Российско-украинская война Радио НВ

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X