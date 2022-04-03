«Не играть в нейтралитет». Несмотря на все тяжелые разговоры касательно НАТО, Альянс оказывает поддержку Украине — эксперт 3 апреля, 18:53 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Заигрывания с нейтральным статусом Украины опасны и часть возможных гарантов безопасности могут не оказать никакой помощи в будущем, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Джердж, глава Общественной Лиги Украина-НАТО.

«То, что обсуждается внеблоковость сегодня – это наивная история. Мы уже прошли это. Мы были с 2010 года, когда Янукович победил, его Путин заставил принять этот нейтралитет, внеблоковость, и в Кремле тогда потирали руки, они были счастливы от этого. Они знали, что если они начнут войну против Украины в подходящий момент, то нам никто не поможет. Мы оторваны от всякой помощи», – сказал он.

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По его словам, когда Путину стало трудно воевать с Украиной, потому что даже сейчас, несмотря на все непростые разговоры касательно НАТО — Киев получает от Альянса помощь. И за счет этого оружия и героизма украинских солдат бьем врага и защищаем нашу страну. Поэтому тактика России заключается снова в затягивании нашего государства в это «болото»: внеблоковости и отказ от какой-либо помощи. И это позволит Кремлю в будущем повторить конфликт.

«За три дня менять концепцию по нейтралитету — давайте вступим в НАТО и тогда винить страны, почему они нас не берут, это будет наивно, это не государственная политика. Играть в нейтралитет совершенно не нужно. И гарантии безопасности от кого? Среди этих стран, которые перечисляются, что они предоставят нам их, называют Россию. Каким образом она может быть гарантом? Вот сейчас Италия согласилась на гарантии безопасности, а какую безопасность она дала нам до этого? Мы получили от Италии какое-то оружие, какую защиту по безопасности? Израиль называется, но который отказался предоставить оружие, чтобы не злить Российскую Федерацию. Какие гарантии безопасности нам могут предоставлять эти страны, которые сегодня боятся обострения отношений с Российской Федерацией и в будущем будут действовать так же», — резюмировал Джердж.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.

Также 15 марта Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку страна услышала, что нам туда не войти. Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и третьей мировой войне.

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Владимир Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, гарантирующий, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.



Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, отмечают представители Офиса президента.



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