Украина не сможет выполнить ультиматум России — Зеленский 21 марта, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в интервью европейским общественным вещателям заявил, что Украина не сможет выполнить ультиматумы России.

Фрагмент интервью опубликовало Суспільне.

«Украина не сможет выполнить ультиматум РФ, просто физически… Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать», — подчеркнул глава государства и привел в пример жителей временно захваченных оккупантами городов, которые выходят на митинги с украинскими флагами и снимают российские флаги.

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По мнению Зеленского, позиция страны-агрессора ни к чему не приведет.

Во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин продиктовал свои требования для прекращения огня в Украине со стороны РФ и заявил, что не хочет проводить прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским до их «решения».

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашей страны провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Кремле не исключают возможность встречи Зеленского и Путина при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

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