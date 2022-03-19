Глава Рады Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части курса Украины в НАТО 19 марта, 04:00 Цей матеріал також доступний українською 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в ЕС и НАТО (Фото:NATO)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.



Об этом он сказал в эфире 1+1.

«Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, это достаточно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, на какой путь будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем менять Конституцию в этой части», — заявил Стефанчук.

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По его словам, для Украины важно, чтобы по результатам договоренностей прежде всего «мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства».

«Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению», — добавил глава Рады.

Украина подала заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году. 7 февраля 2019-го Верховная Рада внесла поправки к Конституции, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку услышали, что «нам туда не войти». Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, президент Владимир Зеленский обратился с идеей создать новое объединение U-24 — союз, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.

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