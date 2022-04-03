Шольц в феврале предлагал Зеленскому отказаться от НАТО — WSJ

3 апреля, 02:33
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Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене 19 февраля якобы заявил, что Украина должна отказаться от курса в НАТО, — об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В материале WSJ сказано, что у разведки США в январе 2022 года были данные, достаточно четко указывающие: Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. В то же время большинству европейских союзников США «было трудно поверить, что Путин действительно пойдет на [полномасштабное] вторжение».

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В феврале европейские лидеры «предприняли последнюю отчаянную попытку переубедить Путина», сообщает WSJ. 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским диктатором за длинным столом в Кремле. По словам французских чиновников, в течение шести часов Путин читал длинные лекции об «историческом единстве» России и Украины и «лицемерии» Запада, а Макрон пытался вернуть разговор в настоящее и поговорить о том, как избежать войны. В похожей ситуации оказался Шольц, который лично говорил с Путиным 15 февраля.

WSJ пишет, что Путин начал разговор с жалоб на НАТО и перечисления систем вооружений, расположенных в странах Альянса рядом с Россией. После этого российский диктатор снова ударился в рассказы об истории России и заявил Шольцу, что россияне, украинцы и белорусы — «один народ», разделенный случайным политическим вмешательством.

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Шольц доказывал, что международный порядок основывается на признании существующих границ, вне зависимости от того, как и когда они были созданы. Также он предупредил, что Запад не согласится с нарушением установленных границ, Россию ожидают быстрые и жесткие санкции, а тесному экономическому сотрудничеству между Германией и Россией «придет конец». Российский диктатор пренебрежительно высказался о «слабых» западных лидерах, поддающихся общественному давлению.

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В материале WSJ сказано, что Шольц вернулся из Москвы гораздо более обеспокоенным, а после этого «предпринял последнюю попытку» предотвратить полномасштабное вторжение России. По данным газеты, во время встречи с Зеленским в Мюнхене 19 февраля он сказал, что Украина должна отказаться от курса на членство в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкого договора о европейской безопасности. Документ якобы должны были подписать президент США Джо Байден и Путин, которые вместе бы гарантировали Украине безопасность.

В ответ Зеленский якобы сказал: нельзя верить, что Путин будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Вскоре после этого лидеры Европы и США провели видеопереговоры, и Макрон сказал Байдену, что он «последний, кто еще способен что-то сделать». Президент США согласился и попросил Макрона передать Путину послание.

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20 февраля Макрон говорил с Путиным и Байденом, в том числе обсуждал с российским диктатором формулировку пресс-релиза о планах провести саммит США-Россия. На следующий день Путин перезвонил Макрону, дал понять, что саммита не будет, и объявил о намерении признать «независимость» псевдореспублик «Л/ДНР». Он также утверждал, что власть в Киеве «захватили фашисты», а НАТО не отреагировала на его «обеспокоенности» безопасностью и якобы планировала разместить в Украине ядерное оружие. По данным WSJ, во время этого разговора Путин сказал Макрону, что «ценит откровенность» их дискуссий и «надеется, что однажды они смогут поговорить снова».

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабной войны Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, говоря, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.

После переговоров делегаций Украины и России 29 марта в Стамбуле украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

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Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина намерена получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Россия НАТО Германия Джо Байден Франция The Wall Street Journal Вступление в НАТО Владимир Зеленский Украина-НАТО Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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