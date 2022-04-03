Шольц в феврале предлагал Зеленскому отказаться от НАТО — WSJ 3 апреля, 02:33 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене 19 февраля якобы заявил, что Украина должна отказаться от курса в НАТО, — об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

В материале WSJ сказано, что у разведки США в январе 2022 года были данные, достаточно четко указывающие: Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. В то же время большинству европейских союзников США «было трудно поверить, что Путин действительно пойдет на [полномасштабное] вторжение».

Видео дня

В феврале европейские лидеры «предприняли последнюю отчаянную попытку переубедить Путина», сообщает WSJ. 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским диктатором за длинным столом в Кремле. По словам французских чиновников, в течение шести часов Путин читал длинные лекции об «историческом единстве» России и Украины и «лицемерии» Запада, а Макрон пытался вернуть разговор в настоящее и поговорить о том, как избежать войны. В похожей ситуации оказался Шольц, который лично говорил с Путиным 15 февраля.



WSJ пишет, что Путин начал разговор с жалоб на НАТО и перечисления систем вооружений, расположенных в странах Альянса рядом с Россией. После этого российский диктатор снова ударился в рассказы об истории России и заявил Шольцу, что россияне, украинцы и белорусы — «один народ», разделенный случайным политическим вмешательством.

Шольц доказывал, что международный порядок основывается на признании существующих границ, вне зависимости от того, как и когда они были созданы. Также он предупредил, что Запад не согласится с нарушением установленных границ, Россию ожидают быстрые и жесткие санкции, а тесному экономическому сотрудничеству между Германией и Россией «придет конец». Российский диктатор пренебрежительно высказался о «слабых» западных лидерах, поддающихся общественному давлению.

В материале WSJ сказано, что Шольц вернулся из Москвы гораздо более обеспокоенным, а после этого «предпринял последнюю попытку» предотвратить полномасштабное вторжение России. По данным газеты, во время встречи с Зеленским в Мюнхене 19 февраля он сказал, что Украина должна отказаться от курса на членство в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкого договора о европейской безопасности. Документ якобы должны были подписать президент США Джо Байден и Путин, которые вместе бы гарантировали Украине безопасность.

В ответ Зеленский якобы сказал: нельзя верить, что Путин будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Вскоре после этого лидеры Европы и США провели видеопереговоры, и Макрон сказал Байдену, что он «последний, кто еще способен что-то сделать». Президент США согласился и попросил Макрона передать Путину послание.

20 февраля Макрон говорил с Путиным и Байденом, в том числе обсуждал с российским диктатором формулировку пресс-релиза о планах провести саммит США-Россия. На следующий день Путин перезвонил Макрону, дал понять, что саммита не будет, и объявил о намерении признать «независимость» псевдореспублик «Л/ДНР». Он также утверждал, что власть в Киеве «захватили фашисты», а НАТО не отреагировала на его «обеспокоенности» безопасностью и якобы планировала разместить в Украине ядерное оружие. По данным WSJ, во время этого разговора Путин сказал Макрону, что «ценит откровенность» их дискуссий и «надеется, что однажды они смогут поговорить снова».

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабной войны Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, говоря, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.

После переговоров делегаций Украины и России 29 марта в Стамбуле украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина намерена получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.