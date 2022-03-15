«Надо это признавать». Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО 15 марта, 15:08 Цей матеріал також доступний українською По словам Зеленского, украинцы уже услышали, что стране не удастся войти в НАТО (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО.

Об этом он сказал во время выступления на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы понимаем это, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери. Но уже услышали, что нам туда не войти. И это правда. Надо это признавать», — отметил он.

Зеленский добавил, что украинские народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и партнеров, которые помогают стране.

«Украина сейчас не претендует на активизацию 5-й статьи договора о НАТО. И всегда мы говорим об этом, что наше небо необходимо защищать так же, как и небо Североатлантического союза. Но мы понимаем, что всегда есть „но“. Каким будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой, если к ним прилетят российские ракеты и самолеты», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский напомнил, что несколько дней назад Россия атаковала Львовскую область и совершила ракетный удар в 20 км от границ НАТО.

«Чтобы заработала 5 статья, должна быть уверенность в том, что Альянс не побоится отреагировать, что не будет самогипноза об этой Третьей мировой войне. Сейчас такой уверенности быть не может», — подчеркнул он.

Украинский президент добавил, что Киев предложил путь, чтобы Украина могла самостоятельно защитить свое небо и своих людей.

«Мы делаем все, чтобы получить противовоздушную оборону. Если мы не можем войти в открытую дверь, то должны сотрудничать с такими сообществами, которые будут нас защищать и дадут гарантии», — резюмировала он.

Joint Expeditionary Force — многосторонняя структура оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония.

Зеленский сделал такое заявление на фоне полномасштабного вторжения России и отказа НАТО закрыть небо над Украиной.

13 марта Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад не может закрыть небо над Украиной, поскольку это будет означать готовность открыть огонь по российским самолетам и чревато началом Третьей мировой войны.

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Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

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