Украине нужны долгосрочные, юридически закрепленные гарантии безопасности — Зеленский 15 марта, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны долгосрочные, юридически закрепленные гарантии безопасности на фоне полномасштабного вторжения России.

В новом обращении глава государства отметил, что, если бы двери НАТО действительно были открыты для Украины, нашей стране бы не пришлось 20 дней убеждать Альянс закрыть небо и остановить воздушные силы страны-агрессора:



«Каждая из более чем 800 российских ракет, которые ударили по нашей стране, является ответом на давний вопрос о НАТО и о том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса».

Зеленский добавил, что некоторые страны НАТО «запугали сами себя» заявлениями о том, что закрытие неба над Украиной якобы приведет к эскалации и Третьей мировой войне.

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«Что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакуя другие страны? Уверен, то же самое, что они говорят Украине… Нам нужно искать действенные гарантии для нас и нашего неба, и мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты. Я продолжу об этом говорить и добиваться этого. Нам нужны долгосрочные безопасностные гарантии для всех украинцев. Конкретные, юридические закрепленные, чтобы никакого сомнения в них не было и чтобы не звучали отговорки — как сейчас, когда мы обращаемся к тем, кто подписал Будапешт и у кого была сила остановить российское вторжение еще до того, как оно началось», — подчеркнул президент.

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Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции 19 февраля заявил, что инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен был обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский сказал, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

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