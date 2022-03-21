Формат компромиссов на переговорах с Россией будет решать народ — Зеленский 21 марта, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме. Фрагмент его интервью опубликовало Суспільне.

Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

«Ответ ведь очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать „окей, другие гарантии безопасности“. Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были его членами. И я считаю, что это нормальный компромисс», — сказал глава государства.

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По словам Зеленского, в вопросах гарантий безопасности будет идти речь о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства, сообщает Суспільне.

«Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мои шаги будут с нашим народом», — подчеркнул президент.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров с Россией.

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку страна услышала, что «нам туда не войти». Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Владимир Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента.

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