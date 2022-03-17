«Существующим институциям нельзя доверять». Зеленский рассказал об идее создания нового международного союза 17 марта, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский рассказал об идее создания нового международного объединения, которое будет гарантировать быстрый ответ агрессору.

В новом видеообращении глава государства заявил, что «мы не можем больше доверять существующим институциям» и надеяться на то, что бюрократы международных организаций быстро изменятся. По его мнению, Украина должна искать новые гарантии, создавать новые инструменты и «брать тех, у кого есть храбрость».

«В выступлении в Конгрессе я обратился к США и всем ответственным странам мира по поводу создания нового объединения U-24 — нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а за первые 24 часа с нападения», — отметил Зеленский.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО. Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности.

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