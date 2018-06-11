Трамп развязывает торговую войну с ЕС. Все об итогах саммита G7

Саммит глав государств Большой семерки, состоявшийся 8-9 июня в канадском городке Ла-Мальбе (провинция Квебек), обнаружил глубочайшие разногласия между американским президентом Дональдом Трампом и остальными мировыми лидерами.

Встреча стала беспрецедентной как по остроте дискуссий – прежде всего вокруг американских пошлин на европейский импорт, - так и по своим результатам. В последний момент Трамп отказался даже от подписания итогового коммюнике саммита, чем вызвал шквал резкой критики со стороны лидеров G7.

"Даже для такого своенравного президентства, каковым является президентство Трампа, его действия [на саммите] ознаменовали новое размытие границ между его личным отношением к другим мировым лидерам и государственной политикой США, - оценивает итоги встречи G7 британская The Guardian. – Это был также свежий пример того, как Трамп использует гораздо более жесткий язык в общении с демократически избранными лидерами дружественных стран, чем с авторитарными руководителями вражеских и неприятельских государств".

НВ рассказывает о наиболее спорных вопросах и ключевых результатах саммита Большой семерки, которую в прессе уже называют G6+1.

Американские пошлины и торговая война

Главный предмет жестких дискуссий на саммите G7 был очевиден задолго до того, как лидеры самых влиятельных стран мира – США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании - собрались в Канаде.

В начале марта Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали (в размере 25%) и импорт алюминия (пошлина 10%) для стран ЕС, а также Канады и Мексики. При этом США отложили "запуск" новых норм для проведения переговоров, однако с 1 июня они все-таки вступили в силу.

Нельзя позволить себе проиграть торговую войну! Другие страны годами наживались за счет США, время стать умнее!

"Когда теряешь в торговле почти $800 млрд в год, нельзя позволить себе проиграть торговую войну! Другие страны годами наживались за счет США, время стать умнее!" – написал Трамп в своем Twitter за неделю до встречи.

В ЕС такие действия Вашингтона сочли первым шагом к масштабному экономическому конфликту и за несколько дней до саммита G7 в последний раз призвали Трампа его предотвратить.

На встрече министров финансов Большой семерки, которая также прошла в Канаде 31 мая-2 июня, глава французского минфина Брюно ле Мэр заявил, что у США есть всего несколько дней, чтобы избежать торговой войны Евросоюзом.

Однако саммит лидеров Большой семерки подтвердил его худшие опасения. Шесть мировых лидеров не смогли найти компромисс с Трампом относительно вопроса пошлин. Хозяин саммита, канадский премьер Джастин Трюдо назвал действия США "незаконными" и анонсировал ответные меры своей страны с 1 июля.

"Мы не хотим навредить американским рабочим и торговле между США и Канадой, но выбор администрации [США] – ввести незаконные и неприемлемые тарифы для канадских сталелитейщиков, сотрудников автопрома и канадской экономики - должен быть встречен эквивалентным ответом", - подчеркнул Трюдо в унисон заявлениям практических всех лидеров G7 на полях саммита.

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В ответ на эти слова, прозвучавшие уже после того, как Трамп досрочно покинул саммит в Канаде и отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, американский президент совершил беспрецедентный шаг – отказался от подписания итогового коммюнике встречи Семерки, хотя был намерен подписать его с оговорками.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина [Трюдо] во время пресс-конференции и факте, что Канада вводит большие пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность [введения] тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!" - написал Трамп.

Это фото стало лучшей иллюстрацией саммита и атмосферы переговоров / Фото Jesco Denze / пресс-служба Ангелы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала этот шаг "радикальным" и отметила, что отныне на американского президента "больше нельзя полагаться". Уже вернувшись в Германию, она анонсировала скорое введение ответных пошлин на американские товары со стороны Евросоюза. "Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет", - подчеркнула Меркель.

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А еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что Брюссель разработает ответные меры в течение месяца.

"Необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп осознал, что его партнеры решительно настроены", - отметил Московиси.

Ранее в марте, когда Трамп впервые заявил о будущих пошлинах, в ЕС представили возможный перечень импорта из США, который также может быть обложен новыми тарифами. Он включает в себя огромный перечень товаров – от косметики и продуктов питания до транспортных средств и металлов.

Возвращение России в G8

Еще до старта саммита Большой семерки Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о том, что хотел бы видеть на этой встрече и Россию. Москву исключили из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Уже в ходе встречи в Канаде Трамп еще раз вернулся к этой теме, заявив во время общения с журналистами, что "было бы преимуществом" вернуться к формату G8 с участием России.

"Я думаю, так было бы хорошо для всего мира, для России, для США и для всех стран нынешней Большой семерки", - заявил Трамп. Он также отметил, что этот вопрос обсуждался на полях саммита, "и некоторым людям понравилась такая идея".

Трамп дважды заявил, что пора вернуть Россию в Большую восьмерку / Фото ЕРА

Очевидно, американский президент подразумевал новоназначенного премьера Италии Джузеппе Конте, для которого саммит Большой семерки в Канаде стал дебютной встречей с мировыми лидерами. Конте, представляющий новое итальянское правительство евроскептиков и сторонников России, не упустил случая высказать поддержку идее Трампа.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - отметил Конте.

Однако позиция прочих мировых лидеров была однозначной: России не место в Большой восьмерке, а этот вопрос не подлежит обсуждению.

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"Россия дала понять, что она не заинтересована в том, чтобы вести себя по правилам демократий Запада", - напомнила глава МИД Канады Христя Фриланд. Она также подчеркнула, что вопрос о возвращении Москвы в G8 не был включен в повестку дня саммита и не поднимался в официальных переговорах.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что на данный момент такой вопрос "вообще не стоит".

Лидеры G7 призвали Москву "прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывающее демократические системы"

Свою однозначную позицию по отношению к Москве шесть лидеров G7 (кроме Трампа) зафиксировали в итоговом коммюнике саммита. В нем России посвящен отдельный пункт, в котором мировые лидеры призывают Москву "прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывающее демократические системы, а также поддержку сирийского режима".

Лидеры крупнейших государств планеты также осудили атаку в Солсбери, согласившись с выводами Лондона о вероятной причастности к ней России.

Климат и экология

Канадская встреча Большой семерки в очередной раз зафиксировала и другие разногласия Трампа с остальными мировыми лидерами – прежде всего в вопросах климата.

После того, как ровно год назад – 1 июня 2017 года – лидер США заявил о выходе его страны из Парижского соглашения по климату, все попытки вернуть его к дискуссии об экологии оборачиваются провалом.

Из Канады Трамп уехал досрочно: он решил не принимать участие в заключительной сессии саммита G7, посвященной вопросам климата

Из Канады Трамп и вовсе уехал досрочно: он решил не принимать участие в заключительной сессии саммита G7, посвященной вопросам климата, состоянию океанов и "зеленой" энергетике. Все эти вопросы также нашли отражение в итоговом коммюнике саммита, которое осталось без подписи Трампа.

В нем Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания заявили о том, что буду придерживаться Парижского климатического соглашения, содействовать использованию чистых источников энергии, а также направят усилия на охрану морской среды. В частности, страны обязуются сократить использование предметов из пластика, чтобы уменьшить загрязнение морей и океанов.

Итоговое коммюнике

Несмотря на многочисленные разногласия между главой Белого дома и остальными участниками G7, совместное коммюнике всех семи лидеров должно было стать примирительным жестом и "минимальным проявлением единства" Большой семерки, пишет The Guardian.

По данным издания, американским журналистам, которые досрочно покинули Канаду вместе с Трампом и вылетели в Сингапур на борту его самолета, даже сообщили, что американский президент согласился примкнуть к общему заявлению лидеров G7.

"Лишь когда самолет приземлился на греческом острове Крит для дозаправки, журналисты узнали, что президент передумал", - сообщает The Guardian.

В общем коммюнике, которое Трамп отказался подписать, Большая семерка акцентировала на таких моментах (приводим цитаты из документа):

Равноправная торговля

Мы признаем, что свободная, справедливая и взаимовыгодная торговля и инвестиции, создавая взаимные выгоды, являются ключевыми двигателями роста и создания рабочих мест. [...] В частности, мы подчеркиваем решающую роль международной торговой системы, базирующейся на четких правилах, и продолжаем бороться с протекционизмом.

Борьба с иностранным вмешательством в выборы

Мы обязуемся предпринимать согласованные действия в ответ на действия иностранных субъектов, которые стремятся подорвать наши демократические общества и институты, избирательный процесс в наших странах, наш суверенитет и нашу безопасность[...]. Мы признаем, что такие угрозы - особенно происходящие от государственных субъектов - представляют собой опасность не только для стран Большой семерки, но и для всеобщего мира и безопасности, а также для международного порядка, основанного на правилах.

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Санкции против России

Мы напоминаем, что продолжение действия санкций очевидно связано с неспособностью России продемонстрировать полное выполнение своих обязательств согласно Минским соглашениям и уважать суверенитет Украины. Мы также полностью поддерживаем усилия Нормандского формата и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для решения конфликта в Восточной Украине. Если потребуется, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить их стоимость для России.

Украина

Мы подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу прочную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем нашу приверженность оказанию помощи Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ.

Гендерное равенство

Мы будем расширять обучение и образование, ориентированное на рыночные потребности, особенно для девушек и женщин, в сфере науки, техники, инженерии и математики. Мы признаем необходимость устранения препятствий на пути к лидерству женщин и равным возможностям для их участия во всех аспектах рынка труда, в том числе через искоренение насилия, дискриминации и преследований на рабочем месте и за его пределами.