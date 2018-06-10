Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия из-за отказа согласовывать коммюнике G7

Хайко Маас: Можно в считанные секунды уничтожить доверие с помощью 280 символов твиттер-сообщения

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от подписания итогового коммюнике саммита Большой семерки (G7) подрывает доверие, и в ответ Европа должна еще больше объединиться, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"На самом деле это не сюрприз, так было с климатическим соглашением и иранской сделкой ... Можно в считанные секунды уничтожить доверие с помощью 280 символов твиттер-сообщения", - цитирует Мааса Reuters.

Глава МИД Германии отметил, что для восстановления потерянного доверия потребуется гораздо больше времени.

Лидеры стран Большой семерки по итогам саммита в Канаде согласовали совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, потому что он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо. В отношениях между странами возникло напряжение из-за намерений Вашинтона пересмотреть условия взаимной торговли.

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