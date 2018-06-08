08 июня 2018, пятница

Трамп: Россия должна присутствовать на встрече G7

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 8 июня, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, сообщает Reuters.

В свою очередь, AP интерпретирует слова Трампа как призыв вернуть Россию в клуб ведущих мировых держав.

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

Саммит крупнейших индустриальных держав состоится 8 - 9 июня, в курортном городе Ла Мальбе, что в канадской провинции Квебек. Ожидается, что во время саммита Трамп подвергнется резкой критике со стороны лидеров остальных стран G7 из-за введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, производимых компаниями из ЕС и Канады.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове