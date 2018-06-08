Трамп: Россия должна присутствовать на встрече G7

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 8 июня, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, сообщает Reuters.

В свою очередь, AP интерпретирует слова Трампа как призыв вернуть Россию в клуб ведущих мировых держав.

BREAKING: Trump calls for Russia, ousted from group of leading industrial nations after annexing Crimea, to be reinstated. — The Associated Press (@AP) 8 июня 2018 г.

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

Саммит крупнейших индустриальных держав состоится 8 - 9 июня, в курортном городе Ла Мальбе, что в канадской провинции Квебек. Ожидается, что во время саммита Трамп подвергнется резкой критике со стороны лидеров остальных стран G7 из-за введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, производимых компаниями из ЕС и Канады.