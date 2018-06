Трамп: Россия должна присутствовать на встрече G7

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 8 июня, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, сообщает Reuters.

В свою очередь, AP интерпретирует слова Трампа как призыв вернуть Россию в клуб ведущих мировых держав.

BREAKING: Trump calls for Russia, ousted from group of leading industrial nations after annexing Crimea, to be reinstated.