Страны G7 договорились о создании механизма против "деятельности враждебных стран"

Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на "злонамеренные действия враждебных государств", говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

По словам Терезы Мэй, "новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа".

"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии... для противостояния этой растущей угрозе", - заявила Мэй.

Согласно пресс-релизу, страны договорились обмениваться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках; будут улучшать взаимопонимание между странами-партнерами, поддерживать международные институты, сотрудничать с целью укрепления инфраструктуры государств. Для этого будет учрежден механизм быстрого реагирования.

В сообщении также отмечается, что отдельно Мэй призвала принять дополнительные шаги против "подрыва системы международных правил со стороны России".

Выступая на саммите в Квебеке, Мэй подчеркнула, что случаи вроде кибератаки с использованием вируса NotPetya и покушение на Сергея и Юлию Скрипалей показали, что международному сообществу надо разработать единый ответ. ​

Кроме того, она призвала страны Большой семерки обмениваться информацией о раскрытых и высланных российских разведчиках, чтобы после высылки из одной страны они не могли продолжать свою деятельность на территории другой.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил РФ поддержку относительно возвращения в группу G7. В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа по вопросу возвращения России в клуб.