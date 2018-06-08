08 июня 2018, пятница

Франция: Европа против возвращения России в G8

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Европейские члены Большой семерки (G7) единогласно выступают против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб высокоразвитых стран мира G8, заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

"Общая европейская позиция направлена против возвращения России", - сказал AFP один из помощников Макрона, добавив, что лидеры G7 оставили "возможность установления диалога" с Москвой.

Напомним, что 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в клуб высокоразвитых стран мира G8. Его предложение поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В ответ представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия в большей степени видит перспективы в других форматах, нежели в действующей Группе семи.

Россию исключили из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Вместо G8 вернули формат G7 - США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Италия и Германия.

Кремль уверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

 

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