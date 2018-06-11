Туск отреагировал на заявления о "месте в аду" для Трюдо, встав на защиту премьера Канады

Президент европейского совета Дональд Туск отреагировал на критику в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо после саммита G7 со стороны представителей США.

"На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за идеальную организацию саммита G7", - написал он в своем Twitter.

There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7! — Donald Tusk (@eucopresident) 10 июня 2018 г.

Напомним, Трюдо на пресс-конференции саммита G7 назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "карательными и неприемлемыми", подчеркнув, что президента США Дональда Трампа ждет жесткий ответ на его "нечестные" действия.

Трамп назвал слова Трюдо ложью и отказался от подписания итогового коммюнике.

Позже глава Нацсовета по торговле при Белом Доме Питер Наварро раскритиковал позицию Трюдо. Он заявил, что для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину, есть "особое место в аду".

С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начнут действовать с 1 июля. Под тариф в 25% попадут американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров будут облагаться пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции будут достигать 50%.