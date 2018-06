Туск отреагировал на заявления о "месте в аду" для Трюдо, встав на защиту премьера Канады

Президент европейского совета Дональд Туск отреагировал на критику в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо после саммита G7 со стороны представителей США.

"На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за идеальную организацию саммита G7", - написал он в своем Twitter.

There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7!