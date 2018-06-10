10 июня 2018, воскресенье

Трамп приказал представителям США не подписывать коммюнике по итогам саммита G7

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Трамп заявил, что США не подпишут итоговое коммюнике Большой семерки

Трамп заявил, что США не подпишут итоговое коммюнике Большой семерки

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что дал указание американским представителям не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита Большой семерки, о подписании которого ранее заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина во время пресс-конференции и факте, что Канада вводит большие пошлины  в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность (введения) тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!", - написал Трамп.

Трамп также прокомментировал "нечестное и слабое" поведение премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270% на молочные продукты (США)!", - написал Трамп.

Ранее Трюдо заявил, что лидеры стран-участниц саммита Большой семерки согласовали итоговое коммюнике.

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