Трамп приказал представителям США не подписывать коммюнике по итогам саммита G7

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что дал указание американским представителям не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита Большой семерки, о подписании которого ранее заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина во время пресс-конференции и факте, что Канада вводит большие пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность (введения) тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!", - написал Трамп.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Трамп также прокомментировал "нечестное и слабое" поведение премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270% на молочные продукты (США)!", - написал Трамп.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Ранее Трюдо заявил, что лидеры стран-участниц саммита Большой семерки согласовали итоговое коммюнике.