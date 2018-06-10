Советник Трампа о заявлениях Трюдо: Для таких лидеров есть отдельное место в аду

Глава Нацсовета по торговле при Белом Доме Питер Наварро раскритиковал позицию премьер-министра Канады Джастина Трюдо касательно торговых пошлин США.

"Есть особое место в аду для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину", - цитирует чиновника CNN.

Наварро поддержал главный помощник президента США по экономике Ларри Кадлоу.

"Это было предательство. Он действительно как-будто ударил нас ножом в спину", - сказал Кадлоу.

По его словам, делегация США на саммите G7 вела переговоры с Трюдо и другими странами и планировала подписать итоговое коммюнике, но не сделала этого из-за заявлений премьер-министра Канады.

9 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за необходимости вылететь в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Трюдо на пресс-конференции назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "карательными" и неприемлемыми», подчеркнув, что Трампа ждет жесткий ответ на его "нечестные" действия.

Трамп назвал слова Трюдо ложью и отказался от подписания итогового коммюнике.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике", - написал президент США на своей странице в Twitter.

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С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начнут действовать с 1 июля. Под тариф в 25% попадут американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров будут облагаться пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции будут достигать 50%.