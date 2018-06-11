"Больше на него нельзя просто так полагаться": Меркель разочарована саммитом G7

В воскресенье, 10 июня, канцлер Германии Ангела Меркель в эфире немецкого телеканала ARD рассказала о том, что саммит Большой семерки в Канаде произвел на нее "удручающее впечатление", передает DW.

По словам канцлера, особенно ее разочаровало решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под совместным коммюнике G7.

Меркель отметила, что до сих пор придерживается мнения, что Трамп "по многим вопросам" разделяет принципы и ценности G7.

"Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель.

Она подчеркнула, что не считает это событие концом трансатлантического партнерства, однако считает, что "больше на него нельзя просто так полагаться". При этом глава правительства ФРГ высказалась за сохранение формата G7.

Меркель также поддержала решение ЕС об ответных мерах на американские пошлины на сталь и алюминий из Европы.

"Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет", - сказала она.

По словам канцлера, это касается и угроз Трампа о введении пошлин на иностранные, в том числе немецкие автомобили. Тогда ЕС снова придется подумать, как на это ответить, сказала она.

Напомним, 9 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за необходимости вылететь в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Трюдо на пресс-конференции назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "карательными" и неприемлемыми, подчеркнув, что Трампа ждет жесткий ответ на его "нечестные" действия.

Трамп назвал слова Трюдо ложью и отказался от подписания итогового коммюнике.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике", - написал президент США на своей странице в Twitter.

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С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начнут действовать с 1 июля. Под тариф в 25% попадут американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров будут облагаться пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции будут достигать 50%.