Страны G7 создадут систему защиты от пропаганды и манипуляций

На саммите G7 в Канаде руководители стран-членов международного клуба, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в выборы в их странах, приняли план обмена информацией и сотрудничества с поставщиками интернет-услуг и социальными сетями.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Механизм быстрого реагирования позволит быстро и скоординированно реагировать на манипуляции с выборами, пропаганду и другие попытки дестабилизации.
Система защиты поможет анализировать данные об информационных атаках и обмениваться между собой информацией о подобных инцидентах.
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