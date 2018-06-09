09 июня 2018, суббота

Страны G7 создадут систему защиты от пропаганды и манипуляций

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Страны G7 решили сотрудничать с поставщиками интернет-услуг и социальными сетями

Страны G7 решили сотрудничать с поставщиками интернет-услуг и социальными сетями

На саммите G7 в Канаде руководители стран-членов международного клуба, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в выборы в их странах, приняли план обмена информацией и сотрудничества с поставщиками интернет-услуг и социальными сетями.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Механизм быстрого реагирования позволит быстро и скоординированно реагировать на манипуляции с выборами, пропаганду и другие попытки дестабилизации.

Система защиты поможет анализировать данные об информационных атаках и обмениваться между собой информацией о подобных инцидентах.

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