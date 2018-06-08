08 июня 2018, пятница

Премьер Италии поддержал Трампа и призвал вернуть Россию в G8

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к возвращению России в формат крупнейших индустриальных государств Большая восьмерка.

Такое заявление он сделал в Twitter вскоре после аналогичного призыва вернуть Россию в G8, который озвучил американский президент Дональд Трамп.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал недавно утвержденный премьер Италии.

Италия и ранее выступала за содействие Москве. 5 июня новый премьер-министр Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Конте, что о пересмотре санкций можно говорить только после качественных изменений в поведении РФ.

"Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия", - заявили генсек НАТО.

Смотрите также

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

В пятницу, 8 июня, в канадском городе Ла Мальбе начался двухдневный саммит крупнейших индустриальных государств, который после исключения РФ происходит в формате G7.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове