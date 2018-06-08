Премьер Италии поддержал Трампа и призвал вернуть Россию в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к возвращению России в формат крупнейших индустриальных государств Большая восьмерка.

Такое заявление он сделал в Twitter вскоре после аналогичного призыва вернуть Россию в G8, который озвучил американский президент Дональд Трамп.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал недавно утвержденный премьер Италии.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

Италия и ранее выступала за содействие Москве. 5 июня новый премьер-министр Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Конте, что о пересмотре санкций можно говорить только после качественных изменений в поведении РФ.

"Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия", - заявили генсек НАТО.

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Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

В пятницу, 8 июня, в канадском городе Ла Мальбе начался двухдневный саммит крупнейших индустриальных государств, который после исключения РФ происходит в формате G7.