FT рассказала, сколько ракет Tomahawk США могут предоставить Украине и изменит ли это ход войны

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи 17 октября обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk . Вашингтон может предоставить от 20 до 50 ракет, говорится в материале Financial Times .

По словам неназванного украинского чиновника, Киев считает, что президент США как никогда близок к решению о поставках ракет. В то же время лидер Белого дома четко дал понять, что еще не принял окончательного решения.

Как пишет FT, если Трамп решит продать оружие союзникам по НАТО, которые затем передадут его Украине, это станет «самой значительной военной поддержкой» со стороны президента США.

Люди, знакомые с переговорами, рассказали, что положительное изменение позиции Трампа обусловлено растущим разочарованием Путиным.

Бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан подсчитал во время недавних военных учений, что США имеют в целом 4150 ракет Tomahawk. Однако Штаты, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько таких ракет.

По данным экспертов по вопросам обороны, это связано с тем, что из 200 ракет, которые Пентагон закупил с 2022 года, уже было выпущено более 120. Кроме того, в своем бюджете на 2026 год Министерство обороны США запросило финансирование только на 57 дополнительных ракет Tomahawk.

FT предполагает, что Вашингтон, вероятно, также потребует ракет Tomahawk для любого возможного удара по территории Венесуэлы.

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон сказала, что США могут выделить Украине от 20 до 50 ракет, что «не изменит динамику войны».

«Хотя ракеты большой дальности могли бы дополнить собственные дроны и крылатые ракеты Украины в больших сложных залпах для большей эффективности, они все равно будут иметь очень ограниченную мощность… и, безусловно, не будут достаточными для длительных глубоких ударов по России», — рассказала она.

Журналисты напомнили, что Трамп и Зеленский последний раз встречались в Белом доме в августе, после переговоров президента США с Путиным на Аляске.

По данным документа, с которым ознакомилась FT, Зеленский тогда пообещал приобрести американское оружие на сумму почти 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в обмен на гарантии США по безопасности Украины после войны.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

Инфографика: NV

10 октября Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».