«По цене $12,5 млн получится 40 ракет». Сколько Tomahawk может купить для ВСУ Европа, какие их аналоги имеет Россия, а какие США и Франция

По словам Олега Каткова, для использования ракеты Tomahawk Украине нужно соответствующее программное обеспечение и разведданные в специальном формате (Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class William Collins III)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, проанализировал, на какие еще крылатые ракеты может рассчитывать Украина, если США будут медлить с предоставлением ВСУ дальнобойных Tomahawk.

Вероятное предоставление Соединенными Штатами Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk стало темой номер один.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет. И хотя до сих пор нет четкого понимания относительно предоставления Киеву этих боеприпасов, 7 октября Трамп заявил, что «практически принял» решение об их передаче.

Впрочем, аналитики сомневаются, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет может произойти быстро.

NV обратился к Олегу Каткову, главному редактору военного портала Defense Express, с просьбой проанализировать, существуют ли у Запада альтернативы дальнобойным ракетам Tomahawk, какое минимальное количество таких ракет нужно Украине уже сейчас и какие трудности могут возникнуть при использовании этих боеприпасов в войне против агрессора.

— Давайте начнем с того, какие вообще есть западные альтернативы американским ракетам Tomahawk?