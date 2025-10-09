«По цене $12,5 млн получится 40 ракет». Сколько Tomahawk может купить для ВСУ Европа, какие их аналоги имеет Россия, а какие США и Франция

9 октября, 19:21
По словам Олега Каткова, для использования ракеты Tomahawk Украине нужно соответствующее программное обеспечение и разведданные в специальном формате (Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class William Collins III)

Автор: Роман Фещенко

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, проанализировал, на какие еще крылатые ракеты может рассчитывать Украина, если США будут медлить с предоставлением ВСУ дальнобойных Tomahawk.

Вероятное предоставление Соединенными Штатами Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk стало темой номер один.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет. И хотя до сих пор нет четкого понимания относительно предоставления Киеву этих боеприпасов, 7 октября Трамп заявил, что «практически принял» решение об их передаче.

Впрочем, аналитики сомневаются, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет может произойти быстро.

NV обратился к Олегу Каткову, главному редактору военного портала Defense Express, с просьбой проанализировать, существуют ли у Запада альтернативы дальнобойным ракетам Tomahawk, какое минимальное количество таких ракет нужно Украине уже сейчас и какие трудности могут возникнуть при использовании этих боеприпасов в войне против агрессора.

— Давайте начнем с того, какие вообще есть западные альтернативы американским ракетам Tomahawk?

