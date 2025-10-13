Политический эксперт Тарас Загородний считает, что вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk возник прежде всего из-за прогресса украинской ракетной программы, а не как попытка надавить на российского диктатора Владимира Путина. Свое мнение он объяснил в эфире Radio NV .

Тарас Загородний Политический эксперт

Я считаю, что вопрос ракеты Tomahawk возник из-за прогресса украинской ракетной программы. Потому что мир построен достаточно цинично. Я говорил и продолжаю говорить: как только мы начнем делать больше собственного оружия, тем больше нам будут пытаться давать [оружие западного] производства, чтобы контролировать, как они говорят, эскалацию.

Реклама

Потому что на самом деле многих на Западе раздражает, что Украина делает собственное оружие, в том числе Вашингтон. Помните, полтора года назад администрация [бывшего президента США Джо] Байдена кричала, что нефтеперерабатывающие заводы — это, оказывается, гражданская инфраструктура. Говорил об этом лично глава Пентагона Ллойд Остин, потому что [США] подбешивало, что Украина сама делает оружие и сама управляет, как они говорят, эскалацией. А теперь системность ударов [по РФ], которые наносят наши спецслужбы — где-то СБУ, где-то [глава ГУР Кирилл] Буданов, где-то [командующий СБС] Мадьяр — выросла.